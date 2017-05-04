На Полтавщине продолжается уникальная выставка вышитых икон

Миргородская вышивальщица Нина Фоменко презентовала свое творчество полтавчанам. В Полтавской галерее искусств экспонируется ее авторская выставка, сообщается на сайте "Новости Полтавщины" и на сайте Полтавской епархии УПЦ.

Митрополит Филипп 28 апреля принял участие в открытии выставки.

В активе вышивальщицы – иконы и пейзажи, вышитые авторским швом: 80 полотен, выполненных различными техниками: крестиком, полукрестиком, и собственным, изобретенным ею швом. Мастерица называет его «Божий».

Вышивкой женщина занимается почти 20 лет. Сначала вышивала только пейзажи. 9 лет назад начала вышивать иконы. С тех пор, говорит, уверовала в Бога. Свои работы никому не продает, лишь иногда дарит.

"Картины вышивальщицы излучают душевное тепло",- рассказал митрополит Филипп.

На открытии выставки ценители вышивки не скрывали искреннего восхищения работами миргородской мастерицы Нины Фоменко. В активе автора – 160 картин.