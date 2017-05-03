На берегу Днепра пришла в упадок столетняя церковь

На берегу Днепра в селе Цибли на Киевщине разрушается Ильинская церковь, которой исполняется 105 лет. Развалины храма находятся на живописном берегу Каневского водохранилища Днепра, сообщает "Gazeta.ua".

В селе живет более 3 тысяч человек. Современные Цибли возникли вследствие переселения старого села. Вследствие создания Каневского водохранилища старые Цибли были затоплены.

От старого села осталось лишь старое кладбище и полуразрушенная церковь святого пророка Ильи. Первую церковь в селе построили в 18 веке. Она, традиционно для Приднепровья, была деревянной. В начале 20 века в Цыблях построили каменный храм, который посвятили Пророку Илии. Он имел черты псковско-новгородского архитектурного стиля с классическими элементами отделки, с пятью куполами. К храму была пристроена колокольня. Церковные кресты и хоругви сияли позолотой, иконостас над алтарем был трехъярусным с дорогими иконами, величественное было центральное паникадило.

В советский период Ильинскую церковь закрыли, а колокольню разобрали. В конце 60-х годов, в связи с предстоящим созданием Каневского водохранилища, население Циблов переселили в новое село, в нескольких километрах на восток. Часть жилых домов были разобраны и перенесены, другие - снесли.

"В 30-х годах бригада по борьбе с религией разбили храм, позже превратив его в склад для зерна. Летом 1937-го цибливская комсомолия по приказу из района закончила разгром храма" - вспоминает в своей книге "Цибли – мое родное село на Переяславщине" местный житель 88-летний Михаил Лесик.

Церковь пророка Ильи была частично затоплена. Постепенно уровень воды поднимался и храм, превратившийся в руины, оказался на острове. Сейчас к церкви можно добраться на лодке или вброд.

Еще недавно можно было увидеть развалины другой, более известной Спасо-Преображенской церкви на месте затопленного села Гусинцы в окрестностях Ржищева, однако за последние годы храм был полностью восстановлен. Руины храма св. Ильи остались уникальными в своем виде из-за живописного расположения.

Желающим искупаться на острове с церковью следует быть осторожным, так как на чистом песчаном дне разбросаны кости - водохранилище размыло скотомогильник. Говорят, что рядом на дне есть и человеческое кладбище.

Добраться до села Цибли можно автобусом или автомобылем из Переяслав-Хмельницкого или прямым автобусным рейсом Киев-Черкассы.