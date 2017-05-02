В Одессе священнослужители УПЦ молились об упокоении жертв майской трагедии

Сегодня, в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Южненский Диодор совершил заупокойное богослужение по погибшим одесситами на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

После молитвы священнослужители возложили цветы на место трагедии в память об усопших.

Затем епископ Диодор и духовенство прибыли в район Куликова поля, где 2 мая 2014 года погибли несколько десятков одесситов. Здесь также было совершено заупокойное богослужение и возложены цветы

В этот день, 2 мая, по благословению митрополита Агафангела во всех храмах Одесской епархии совершаются заупокойные богослужения по погибшим 2 мая 2014 года.