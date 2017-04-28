В Тернополе туристам будут показывать подземелья Кафедрального собора

В Тернополе стали доступными для просмотра первые подземные коридоры, которые находятся под Кафедральным собором. Об этом сообщается на сайте газеты "Місто".

Свою богатую и таинственную историю Тернополь сохранил под землей. Немало ходов обнаружили под Кафедральным собором, которые ведут к медицинскому университету (бывшей синагоги), и в сторону прокуратуры.

Сейчас активисты, исследуя тернопольские подземелье, находят немало интересного. Чтобы полностью провести исследования необходимо больше времени и средств.

Много тоннелей засыпала советская власть, ведь боялась, что их будут использовать участники УПА. Годами считалось, что тернопольские подземелья - это просто миф. Однако позже выяснилось, что многие здания проседают именно из-за подземных коридоров.

Планируется, что будут проводить экскурсии по вторникам и тернополяне и гости города смогут увидеть подземные ходы города.