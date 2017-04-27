В Черкассах освятили храм в честь иконы "Чернобыльский Спас"

В годовщину Чернобыльской трагедии, 26 апреля, в Черкассах состоялось освящение нового храма в честь иконы «Чернобыльский Спас». Храм возведен вблизи кафедрального Свято-Михайловского собора и креста в память жертв украинского Голодомора, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Это событие собрало огромное количество людей, чья судьба так или иначе связана с Чернобыльской трагедией: ветеранов-ликвидаторов аварии, инвалидов, членов семей чернобыльцев.

"Трудно постичь значение этого события, которое сегодня состоялась. Это первый на Черкасщине святой храм, где не угасает молитва о тех, кто отдал свою жизнь, спасая мир от ужасной ядерной катастрофы, о тех, кто расплатился за чужую халатность своим здоровьем, о тех, над кем зависла угрозу жизни сегодня вследствие радиации. Через такие страшные трагедии Господь пытается вразумить людей, обратить их к истинному покаянию, но, к сожалению, не все хотят врозумлятися, не все спешат к Богу", – сказал митрополит Софроний.

Первую Божественную литургию в этом храме совершил владыка Иоанн, викарий Золотоношский, который сам является участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

"После сегодняшней молитвы я вспомнил наш отряд ликвидаторов: из 11 человек осталось только трое. Я вспомнил мужественных воинов, пожарных, которые бросались в зараженную радиоактивную воду, траншеи, делали невозможное, чтобы предотвратить повторение второй Хиросимы. Я вспомнил тех простых людей, которые в одно мгновение оказались беженцами, вынуждены были покинуть родные дома, землю: многие из них умерли не только от радиационного излучения, но и от того, что их сердце просто не выдержало этой разлуки", - сказал он.

После Божественной литургии от храма в сторону памятного знака жертвам Чернобыльской катастрофы, установленный в центре Соборного парка, двинулся крестный ход. Возле мемориала владыка Иоанн вместе с духовенством кафедрального Михайловского собора отслужил панихиду.