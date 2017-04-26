Найден "Апостол" Федорова, его похитители задержаны

В Киеве на улице Саксаганского сотрудники уголовного розыска задержали людей, которые похитили книгу "Апостол" 1574 года из библиотеки Вернадского. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в полиции.

"Сейчас на улице Саксаганского в ресторане сотрудники уголовного розыска проводят задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол" 1574 года. Книга находится на месте задержания", - рассказал источник.

Книгу хотели продать за 150 тыс. долларов, но, как утверждает источник, сошлись на 100 тыс. долларов. В ресторане во время продажи преступников и задержала полиция.

Полиции удалось задержать банду, в том числе, с помощью технических средств: "Задержанные, 4 человека, входили в закрытую группировку. Никого к себе не подпускали, все члены банды - специалисты в антиквариате. Работали в основном под заказ", - рассказал источник.

Книгу похитили в мае 2016 года. По словам работников библиотеки, к ним пришел человек, назвавшийся представителем контролирующего органа, и предоставил копии документов для проведения сверок тех книг, которые у них хранятся. После чего назвал список тех изданий, которые он хотел бы проверить. При этом попросил отдельное помещение, где бы он смог спокойно работать. В течение дня человек несколько раз выходил из помещения, оставляя при этом свои вещи. В конце рабочего дня он вышел и обратно уже не вернулся. Когда персонал библиотеки начал сверять выданные ему для ознакомления издания, то обнаружил отсутствие старопечатного издания.

Львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров, в настоящее время известно примерно о 120 сохранившихся единицах. При этом в фондах Национальной библиотеки им. Вернадского хранится пять экземпляров, но все они неполные. Кроме того, экземпляры книги есть в книгохранилищах Львова, Харькова, Днепропетровска, а также в других странах – Беларуси, Польше, Болгарии, РФ, США и т.д. Книга издана в крупном формате, оригинальное издание состояло из 278 листов, включая 264 пронумерованных.