На Кировоградщине неизвестные пытались сжечь церковные сооружения

На территории Свято-Николаевского храма города Новомиргород Кировоградской епархии УПЦ произошел пожар, вследствие которого сгорело помещение, в котором хранились дрова и кровля дома возле храма. Пожар нанес значительные материальные убытки. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Местные жители говорят, что огонь начал распространяться из дровяника и быстро охватил здание. Понадобилось несколько часов, чтобы окончательно потушить пламя.

По словам некоторых очевидцев, в приблизительное время возгорания (около 23:00) с территории храмового комплекса выбежал молодой человек и скрылся в неизвестном направлении. Исходя из этого возникает версия о преднамеренном поджоге.

По факту совершения преступления настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Николай Чутора написал заявление в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.