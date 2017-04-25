Нашлись пропавшие церковные старопечатные книги, которые оценивают в десятки миллионов долларов

Часть пропавших из Львовской галереи искусств старопечатных книг обнаружена на экспозиции, еще часть – на экспозиции в других музеях, куда их временно передали. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Сколько старопечатных книг нашлось станет известно после обнародования результатов работы специальной комиссии. Это должно произойти уже через несколько недель.

Сверка фондов началась после назначения нового директора галереи Тараса Возняка, который сменил на этом посту Ларису Разинкову-Возницкую.

По его словам, в фондах не обнаружили двух рукописей – "Требник" XVI века. и "Анфологион" 1628 года. С 586 кириллических изданий обнаружили 499 музейных предметов. Тогда не выявили одно из изданий "Апостола" Ивана Федорова, "Апостол" Спиридона Соболя и Евангелия XVI и XVIII веков.

"Исчезновение старинных книг могло длиться несколько лет", - заявил главный хранитель фондов Львовской национальной галереи искусств Игорь Хомин.

На заявление о пропаже старинных книг отреагировала бывшая директор Лариса Разинкова-Возницкая.

"Это сфальсифицированное нападение на честное имя Бориса Возницкого. Этот человек на протяжении многих лет неадекватно относился к работе Бориса Возницкого. Мы знаем, что за 10 дней до гибели Бориса Григорьевича, господин Тарас был в Администрации Президента и просил для себя должности. Очень странно, что только началась инвентаризация, а уже всех созвали на пресс-конференцию. Должна быть полностью проведена инвентаризация, а тогда сделаны выводы", – сказала экс-руководитель музея.

Она требовала на время проведения расследования отстранили от должности Тараса Возняка.

По факту исчезновения старопечатных книг и манускриптов Нацполиция открыла уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

В Министерстве культуры Украины заявили об обеспокоенности ситуацией. Но не делали выводов до завершения полного сверке фондов.

Информация об исчезновении 95 старопечатных книг и двух манускриптов была обнародована в конце прошлого года. Пропажу на черном рынке оценили в десятки миллионов долларов.