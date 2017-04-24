Православный священник стал победителем "Голоса страны"

Зрители самого грандиозного вокального шоу определились с фаворитом «Голос страны 7», сообщается на сайте песенного шоу.

На канале «1+1» 23 апреля состоялся суперфинал вокального шоу «Голос страны 7». В прямом эфире за победу в шоу и главный приз боролись четверо финалистов. Александр Клименко из команды Тины Кароль, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Вера Кекелия из команды Бабкина.

Мощные вокалисты Украины соревновались за звание победителя седьмого сезона «Голос страны» и неоценимые для музыканта подарки: запись песни и клипа, трехмесячная ротация в эфире радиостанции «Хит ФМ» и ключи от квартиры в ЖК «Счастливый» от партнера конкурса компании «НоваБудова».

Сольные выступления суперфиналистов и в дуэте со звездными тренерами были невероятными, однако наибольшее количество зрительских голосов сумел собрать Александ Клименко.