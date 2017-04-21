Всеукраинская ассоциация административных судей инициировала круглые столы с Всеукраинским Советом Церквей (укр.)

Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів започаткувала круглі столи за участі Всеукраїнської Ради Церков.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, 20 квітня відбувся круглий стіл «Справедливість в суспільстві. Які рішення суддів будуть справедливими?», у якому взяв участь Голова Синодального юридичного відділу протоієрей Олександр Бахов.

«Безумовно, що кожне судове рішення має бути справедливим. Нажаль на практиці ми можемо мати рішення законне але не справедливе. Питання справедливості піднімається також в контексті судової реформи. Тому запроваджуючи на законодавчому рівні принцип справедливості при звершенні судочинства важливо підходити до цього комплексно. Категорія справедливості є суб’єктивною, і кожна сторона вважає рішення справедливим, тільки якщо воно прийнято на її користь. Тож, на мою думку, законодавцю потрібно запроваджувати певні критерії, щодо визначення справедливості судового рішення. Законність судового рішення ми можемо перевірити, використовуючи матеріальний і процесуальний закон, а що буде тим мірилом для перевірки справедливості судового рішення? Бо в кожного учасника процесу є своє розуміння справедливості!», - наголосив голова юридичного відділу УПЦ.

Під час дискусії вказувалося, що лідери релігійних організацій все частіше публічно висловлюються про необхідність суддів бути справедливими при виконанні своїх обов’язків. Зокрема, в березні 2016 року Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій зробила офіційну заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, в якій підкреслила: “…наша сила в єдності і наполегливій праці, кожного на своєму місці. Постійні чвари, суперечки і марні сподівання на те, що хтось прийде і зробить за нас нашу роботу, тільки послаблюють Україну”.

За результатами обговорень було прийнято рішення запровадити серію подібних заходів, які стануть перспективним дискусійним майданчиком як для суддів, так і для представників громадськості.

Круглий стіл був організований Всеукраїнською асоціацією адміністративних суддів, за участі представників Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій, суддів, адвокатів, юристів, правозахисників.