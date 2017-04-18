Google создал виртуальный тур по уникальными деревянными церквями Карпат

Теперь все желающие могут отправиться в виртуальный тур по уникальными деревянными церквями Карпатского региона, внесенными в список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает "Львовская газета".

В партнерстве с Министерством культуры Украины, Google Украина оцифровала 8 деревянных церквей региона и создала специальный сайт - “Деревянные Церкви Карпатского Региона”, где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Картах Google. 3D-туры всех этих церквей являются доступными и в режиме Street View на Картах Google.

Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включено 16 церквей – 8 из которых расположены в Украине и 8 в Польше. Церкви можно разделить на 4 типа архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (четыре в Украине и две на территории Польши), бойковский (две в Украине и одна в Польше) и лемковский (все пять на территории Польши).

Виртуальный тур перенесет вас в самое сердце Карпат и даст возможность познакомиться с уникальной архитектурой древнего украинского искусства, шедеврами европейского культурного наследия ЮНЕСКО. С помощью удобной навигации и голосового сопровождения вы можете узнать интересные факты о старинных церквях в украинском регионе Карпат, осуществить свое виртуальное путешестви, окунутся в атмосферу прошлых веков благодаря технологии виртуальной реальности.

Благодаря 360 градусным панорамам возможно не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и полюбоваться интерьером и старинными иконами.

На сайте “Деревянные церкви Карпатского Региона Украины” можно совершить виртуальную экскурсию восемью аутентичными деревянными церквями украинских Карпат. Среди них: Церковь Вознесения Господня, Ясиня, Раховский район, Закарпатская область; Церковь Сошествия Святого Духа, Потелич, Жолковский район, Львовская область; Церковь Сошествия Святого Духа, Рогатин, Ивано-Франковская область; Церковь Пресвятой Троицы, Жовква, Львовская область; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Нижний Вербиж, Коломыйский район, Ивано-Франковская область; Церковь Святого Архангела Михаила, Ужок, Великоберезнянский район, Закарпатская область; Церковь Святого Юра, Дрогобыч, Львовская область; Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Святого Дмитрия), Матков, Турковский район, Львовская область.

Ростислав Карандеев, заместитель Министра культуры Украины: “Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Украины является важной задачей, которая сегодня стоит перед Министерством. Благодаря цифровым инструментам Google шедевры украинских мастеров становятся доступными для всего мира. Ресурс “Деревянные Церкви Карпатского Региона” является одним из проектов в рамках кампании “Аутентичная Украина”, который стал результатом нашего сотрудничества с командой Google Украина. Именно такие проекты, сочетающие богатые традиции с современными технологиями, демонстрируют уникальность и самобытность нашей страны”.

Олег Якимчук, директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина: “Аутентичная Украина” – это культурный проект Google, направленный на представление уникального и разнообразного культурного достояния Украины и реализован в партнерстве с правительством и местными сообществами. Оцифровка деревянных церквей карпатского региона, которые занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО, впервые обеспечило онлайн доступность этих неповторимых памятников для всех интернет-пользователей в Украине и мире”.

Чтобы начать тур деревянными церквями украинских Карпат, нужно зайти на сайт, выбрать место, которое вас интересует, на Картах Google в режиме Street View.