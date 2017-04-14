На Волыни отреставрировали уникальную икону Христа Спасителя

До Музея Волынской иконы вернулся с реставрации исключительный образ - икона «Христос в потире», которая датируется 1737 годом. Об этом сообщает ВРД НСТКУ.

В Луцке презентовали уникальное произведение сакрального искусства эпохи барокко, которое отражает Таинство Евхаристии.

"Те художники, которые изображали этот момент, указали, что в чаше, которой причащают в храме, в потире, мы видим хлеб, просфору и вино, а невидимым образом там находится Сам Бог. Спаситель сказал: “Кто будет есть Мое Тело и пить Мою Кровь, тот во мне пребывает и Я в нем, и Я воскрешу его в последний день”, - рассказал председатель просветительского отдела Волынской Епархии УПЦ протоиерей Валентин Марчук.

Уникальность произведения в сочетании двух сюжетов на одной плоскости: Таинство Причастия в центре композиции и рядом детали, рассказывающие о последних днях земной жизни Христа, о Его страданиях и смерти.

"Мы видим бич и розги, и столб, к которому привязывали Иисуса Христа. Чрезвычайно интересно решил момент страстной дороги наш волынский иконописец, крестного пути. Мы видим окровавленную стопу, которая воплощает муки и страдания Иисуса Христа во время того, как Он нес крест по крестной дороге", - отмечает директор Музея Волынской иконы Татьяна Елисеева.

Ученых обнаружили, что икона была дважды отреставрирована: в ХІХ веке и в середине ХХ. История ее поступления в фонды Волынского краеведческого музея неизвестна. Отныне икона «Христос в Потире» размещена в постоянной экспозиции Музея Волынской иконы.