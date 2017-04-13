Необходимо доставить пасхальные подарки в зону АТО - обращение Всеукраинского Совета Церквей

Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Михаил Паночко обратился с призывом о необходимости посещения и передачи подарков людям, находящимся в зоне АТО. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

"Во время больших религиозных праздников для христиан и иудеев – Воскресенья Христова и Песаха, обращаемся ко всем, от кого это зависит, дать возможность по этому случаю представителям религиозных и гуманитарных организаций (по соответствующему согласованию) посетить украинских военных и гражданских лиц, содержащихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передать им праздничные подарки.

Надеемся, что этот призыв от имени религиозной общественности Украины будет услышан и будет проявлено милосердие к заключенным. Пусть в этом добром деле поможет всем Господь", - пишет в обращении Михаил Паночко.