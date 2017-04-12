На Пасху безопасность верующих обеспечат 7 тысяч спасателей и 25 тысяч правоохранителей

Около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники будут охранять правопорядок в пасхальные дни - с 15 по 17 апреля. Кроме того, для обеспечения правопорядка в Пасхальную ночь МВД планирует привлечь почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В течение апреля в Украине планируется проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников. Этот вопрос обсуждался в МВД на совещании 11 апреля.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины – руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 миллионов граждан.

"Для обеспечения правопорядка в пасхальную ночь планируется привлечение почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины», – отметил он.