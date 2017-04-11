В Киеве с пасхальной выставки писанок украли уникальный экспонат

В Киеве с выставки на Софийской площади украли уникальную писанку. Организаторы просят помочь в поисках неизвестных преступников, сообщает газета "Сегодня".

На Софийской и Михайловской площадях в рамках Фестиваля писанок уже установили больше 500 уникальных огромных пасхальных яиц, которые разрисовывали люди со всей Украины. Посмотреть на необычные работы идут тысячи киевлян и гостей города, несмотря на то, что официальное открытие фестиваля перенесли из-за погоды (оно должно было состояться в субботу).

К сожалению, на Софийской площади произошло и первое ЧП - одну из писанок кто-то украл!

"Пропала одна из самых красивых писанок, на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине. Просим – верните таксу! Ведь это уникальная работа. Похититель не сможет ее никому показать, ведь сразу же раскроет себя", – говорит Игорь Добруцкий.

По его словам, о пропаже будет подано заявление в полицию.Организаторы фестиваля также обращаются к возможным свидетелям, которые могут помочь в поисках.