В Луцке продолжается выставка уникальных пасхальных сувенирных яиц

Почти сто пасхальных сувенирных яиц представлено на выставке в луцком Музее волынской иконы, сообщает газета "День".

Автор работ – житель Владимира-Волынского Анатолий Бойко. Работы поражают не только своей красотой, но и тем, что выполнены человеком, который является военным инвалидом (травма левой руки), однако творит рукотворные чудеса.

Анатолий освоил 17 техник народного искусства – вязание, вышивку, резьбу по яичной скорлупе, живопись, инкрустацию, ковку по цветным металлам и другие. Самым любимым видом творчества он называет писанкарство, которое с давних времен отличается оберегами-знаками, несет в себе жизнеутверждающие символы христианской веры.

Начиная с 2009 года, мастер занимается декорированием яиц. Он декорирует яйцо в современном художественном стиле и вместо воска и красок использует металл. Технику ковки по яичной скорлупе Анатолий Бойко освоил самостоятельно. Для работы мастер использует куриные, индюшачьи, утиные, гусиные, перепелиные и страусиные яйца. Перед работой яйцо выдувает, моет, просушивает. Обковывает яйца медью, латунью, алюминием и серебром, а потом вырезает все лишнее. Такие ювелирные работы выполняет бор-машиной или алмазным буром. Некоторые сувенирные яйца украшает янтарем, малахитом, агатом, обсидианом, бирюзой и яшмой.

Его коллекция экспонатов из яичной скорлупы, украшенной металлом, не имеет аналогов в мире. Его имя занесено в национальный реестр рекордов Украины. Работы волынского мастера есть у ценителей прекрасного в Англии, США, Японии, Канаде, Испании, Польше, Германии.

Страусиные яйца ему привозят из-за границы, даже из Австралии, из мест, где страусы гуляют на свободе. Потому что те, которых содержат в вольерах, в частности, и на Волыни, несут яйца с хрупкой скорлупой.