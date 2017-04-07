В Одесской области произошел пожар в древней старообрядческой церкви

На территории церкви в городе Вилково Килийского района (Одесская область) 6 апреля сотрудники МЧС ликвидировали масштабный пожар, сообщает Вessarabia.in.ua со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы ЧС в Одесской области.

На территорию церкви Рождества Святой Богородицы горела вспомогательная надворная постройка. Пламя охватило площадь 100 кв. м.

Благодаря оперативности спасателей — восьми сотрудников личного состава вскоре пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара оказалось нарушение правил эксплуатации печи.

К счастью, человеческих жертв нет.

***Старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1854-57 годах. Легенда гласит о том, что он стоит на месте первой деревянной церкви, которую возвели в XVIII веке переселившиеся в эти края старообрядцы-липоване. Спустя 19 лет после постройки основного здания была пристроена колокольня высотой 32 м.