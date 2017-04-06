Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти 157 серебряных икон

Во время погранично-таможенного досмотра автомобиля марки Chrysler польской регистрации, 4 апреля правоохранители нашли незадекларированный груз. В багажнике автомобиля было обнаружено 157 икон производства Греции. Об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на пресс-службу Мостиского пограничного отряда.

Автомобиль, которым въезжал в Украину 24-летний житель Львовской области, следовал по полосе движения «зеленый коридор».

В среду, 5 апреля, в этом же пункте пропуска во время осмотра рейсового автобуса, который возвращался в Украину из Германии, пограничники вместе с работниками таможни обнаружили среди багажа коробку, в которой хранились 92 ювелирных изделия – цепочки, кольца и серьги. Со слов водителя, это была передача из-за рубежа.

Производство в отношении выявленного незаконного груза осуществляют представители фискальной службы.