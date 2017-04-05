В рамках Пасхальных праздников в Киеве состоится Всеукраинский фестиваль писанок

Всеукраинский фестиваль писанки пройдет в историческом центре Киева, на пространстве между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим монастырем. Фестиваль состоится с 8 по 23 апреля, сообщает "Дорога.UA".

Мероприятие призвано поддержать и популяризовать украинские народные традиции, содействовать развитию народного искусства, изучению культуры и истории украинского народа на примере феномена писанок.

В этом году на Софийской площади собираются показать рекордное количество мега-писанок - 858 штуки. 374 из них будут расписаны украинскими художниками в авторском стиле - их разместят на Софийской площади. На Михайловской площади будут выставлены остальные писанки, представляющие традиционные росписи регионов Украины, а также расписанные детьми. Здесь же будет зона детских развлечений. Также на территории пасхального городка будет представлена Всеукраинская коллекция пасхальных писанок, которая насчитывает 25 тыс. экспонатов.

На Владимирском проезде будет организована Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства. А в парке "Владимирская горка" разместится лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи и хенд-мейда.

Все желающие могут присоединиться к мероприятию, получить заготовку яйца из стеклопластика и акриловые краски. Отныне заготовка яйца будет соответствовать мировым стандартам красоты, но не писанок, а женской - 90-60-90 - из которых 90 см высота, 60 см ширина.