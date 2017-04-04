Во Львове покажут работы монаха-иконописца, жившего в XVII веке

Во Львовском Национальном музее имени Андрея Шептицкого покажут работы известного украинского иконописца XVII века - Иова Кондзелевича. Об этом сообщает "Ukraine Art News".

Культурологический проект посвящен 350-летию от дня рождения Иова Кондзелевича. Проект представит его творчество в контексте европейского искусства XVI–XVII веков, на фоне шедевров великих мастеров Ренессанса. Проводя параллели работ Иова Кондзелевича с работами великих мастеров, можно увидеть и понять величие фигуры украинского скромного монаха-иконописца, который большую часть своей жизни провел в монастырях Волыни.

Проект состоит из багеров с изображениями произведений мастеров Ренессанса – Эль Греко, Рафаэля, Тициана, Дюрера и произведений Иова Кондзелевича с близкими сюжетами, техническими и композиционными элементами изображений, ярко иллюстрирующих творчество монаха-иконописца.

Кроме иллюстративного материала на проекте экспонировано несколько оригинальных произведений Иова Кондзелевича из собрания Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого, разных периодов творчества.

Открытие проекта 4 апреля в 16.00.