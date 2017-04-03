На Ивано-Франковщине традиционным способом реставрируют старинную деревянную церковь

В селе Гвизд Надвирнянского района на Ивано-Франковщине деревянную церковь перекрывают в древний традиционный способ – гонтой. Об этом сообщает "Гилицький корреспондент" со ссылкой на страницу в Фейсбук депутата Надвирнянского райсовета Татьяны Пришляк.

"Не блестящая бляха, не позолота, а просмоленая гонта (или гонт), как традиционное покрытие для наших гуцульских церквей. Таким образом перекрывали крышу, купола, колокольню в деревянных храмах нашей местности", - пишет на своей странице в Фейсбук Татьяна Пришляк.

Также она отмечает, что одним из главных инициаторов именно такой реставрации был настоятель храма отец Иван Гедзик. Ведь это восстановление исторического облика церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной еще в 1739 году. Существуют версии, что храм когда-то перенесли из Манявского Скита. Дата освящения храма высечена на перекладине.

"Раньше церковь была покрыта жестью и за это подверглись существенным разрушениям деревянные перекрытия и стены. Отец Иван говорит, что не так легко было убедить сельскую общину реставрировать храм именно в такой способ. Люди хотели позолоты и блеска. Но мудрость, взвешенность и авторитет священника помог общине принять правильное решение", - рассказывает Татьяна Пришляк.

Также она рассказала, что над кровлей крыши работают Косовские гонтари. Весь необходимый материал, специально обработанный смазкой, уже аккуратно сложен под храмом.

"Если Бог поможет, то на Пасху прихожане Церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Гвизд освящать куличи возле своего отреставрированного храма с новым деревянными традиционным покрытием - гонтой", - подчеркнула она.