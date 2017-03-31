Столичный памятник святому князю Владимиру перекрасят в апреле

Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (далее — Центр) в апреле 2017 года планирует провести работы по очистке и перекрашиванию памятника святому князю Владимиру Великому. Об этом сообщила генеральный директор Центра Ирина Прокопенко, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на электронное издание «Вечерний Киев».

Уже на этой неделе Центр при поддержке Шевченковского района начнет работы по очистке памятника от краски.

Напомним, памятник святому князю Владимиру Великому, установленный на Владимирской горке в центре Киева, с сентября прошлого года оставался нечищеным от краски после осквернения вандалами.

Объясняя, почему памятник не удалось ранее очистить, сотрудники Центра отметили серьезные повреждения антикоррозионного покрытия скульптуры от красной краски, которые зимой невозможно отреставрировать.

Технология ремонтно-реставрационных работ предусматривает проведение работ при стабильной температуре воздуха от +8 (ночью) до + 30С и влажности не более 80% — пояснили в Центре.