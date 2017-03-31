На Львовщине состоится уникальная фотовыставка разрушенных храмов

В городе Винники, на Львовщине 2 апреля состоится открытие выставки фотографий польского писателя, публициста и фотохудожника Петра Дурака "По обе стороны Буга". Фотовыставка — это около 60 фотографий разрушенных церквей на территории Польши и римо-католических костелов в Украине, сообщает "Музейное пространство".

Выставка является результатом многочисленных путешествий Польшей и Украиной, во время которых фотографу удалось добраться до 58 забытых и заброшенных церквей в Польше и до нескольких десятков святынь в Украине. Их разделяет символический рубеж — река Буг, которую Петр Дурак в 2012 году прошел на лодке от истоков до устья.

Во время открытия выставки планируется презентация издания «Świątynie wygnane», в котором представлены самые красивые фотографии всех покинутых церквей. Автор показывает интерьеры храмов, в которых сегодня больше не проводятся богослужения и которые не отнесены ни к каким музеям. На их примере фотохудожник поднимает вопрос разрушения сакральных объектов.

В течение восьми лет путешествий автор сумел охватить все такие храмы, которые являются важными образцами веры. Это единственная книга в истории, которая сохраняет память об интерьере забытых храмов, красота которых представлена на страницах издания и может исчезнуть навсегда.

***Петр Дурак – выпускник полонистики и докторант литературоведения Ряшевского университета. Издал два сборника стихов: „Найти себя” (2006), „Вітроломний” (2008), а также две повести: „Последний год” (2007, 2009), „Велосипедные дневники” (2011). Автор литературного блога „Репортаж из тумана”. В 2007 году получил почетную награду им. Анджея и Брутуса Струмских за интересный поэтический дебют Подкарпатье. Сейчас работает редактором регионального еженедельника “Korso” и преподает в Высшей торговой школе в Радоме (филиал в Мєльцу). Фотографией он увлекается с 2008 года. Несмотря на многочисленные предложения, отказывается участвовать в фотографических конкурсах. Между прочим, получил номинацию награды Общества локальной прессы за лучшую фотографию в СМИ 2014 года. Его завораживает сложность рисования светом — фотографирует оставленные шахты, бункеры и подземелья Европы.