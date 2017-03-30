В Киеве открыли Андреевскую церковь: реставраторы рассказали о проведенных работах

В знаменитом храме на Андреевском спуске закончили реставрационные работы. 10 лет внутренних работ позади, теперь архитектурный шедевр Бартоломео Растрелли - Андреевская церковь доступна во всей красе для киевлян и гостей города. Об этом сообщает «Ведомости-Украина» со ссылкой на «Украинский бизнес-ресурс».

Андреевская церковь, входящая в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО и каталог «1000 чудес света», с 2007 года считалась аварийной.

Из-за особенностей рельефа Андреевского спуска здание церкви буквально расходилось по швам, а детали интерьера нуждались в экстренной реставрации. Укреплять холм около Андреевской церкви начали только в 2009 году.

В 2010-2012 годах произведена гидроизоляция паперти и стилобатной части храма. Из-за подготовки к Евро-2012 ремонтно-реставрационные работы приостанавливались.

И только в конце 2015 года реставрацию возобновили. В частности, была решена проблема со ступеньками, ведущими к храму.

"Одной из главных конструктивных проблем Андреевской церкви была чугунная лестница. Ступеньки, положенные на бетонную основу, постоянно прогнивали из-за застаивания и замерзания воды под ними. Сейчас же они лежат не на традиционном растворе, а на опорах, под которыми есть пространство", − рассказал главный инженер объекта Игорь Устименко.

На четырёх башенках церкви восстановлено 60% пришедшей в упадок лепнины. В данный момент остались незавершёнными отделочные работы на стене, выходящей на Андреевский спус, штукатурно-малярные работы внутри церкви, реставрация пола и входного тамбура, живописи, архитектурно-декоративных элементов, иконостаса, расчистку и частичное восстановление позолоты.

39 удивительных масляных икон 18 века на иконостасе будут обработаны специальным веществом, защищающим от изнашивания. Сейчас же все усилия реставраторов брошены на спасение самой большой монументальной композиции в Андреевской церкви – картины середины XIX века украинского художника Платона Бориспольца "Проповедь Апостола Андрея".