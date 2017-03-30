Доступны виртуальные туры-реконструкции крестного пути Господа

Портал JerusCandle.com запустил два виртуальных тура для тех, кто желает, но пока не может физически посетить Святую землю. Портал предлагает всем желающим пройти крестным путём Христа и посетить храм Гроба Господня, сообщает «Православие.FM».

В Старом городе Иерусалима сохранилась Via Dоlorosa — дословно «Путь страданий», или «Крестный путь». Именно здесь Господь Иисус Христос нёс крест на Голгофу.

Тысячи христиан идут по этой дороге, чтобы с новой силой ощутить знакомое откровение. Всего на этой дороге четырнадцать остановок, девять из них расположены на улицах Старого города, а остальные пять — на территории Храма Гроба Господня. Сегодня по ним в форме виртуального тура «Крестный путь» с молитвой могут пройти все желающие.

Помимо «Крестного пути», верующие могут ознакомиться и с другим виртуальным туром — «Храм Гроба Господня», который включает в себя: место, где Иисуса лишают одежд; место, где Иисуса пригвождают к Кресту; место, где был установлен Крест, на котором умер Христос; место, где совершили миропомазание тела умершего Христа, снятого с Креста; место положения во гроб тела Иисуса.

Проект «Свеча Иерусалима» предоставляет возможность увидеть святыню своими глазами даже тем, кто по финансовым причинам или из-за сугубой занятости пока не может посетить её физически.

Оба тура сделаны настолько удобно и качественно, что действительно создают у зрителя эффект присутствия. Кроме того, в них содержится много полезной информации от аудиогида, который сопровождает вас по предложенным святым местам.

Чтобы пройти виртуальный тур - перейдите по ссылке.