Во Львове мужчина похитил из церкви ящик с пожертвованиями

Во Львове мужчина ограбил церковь. Злоумышленник проник в храм и похитил оттуда ящик с пожертвованиями. Об этом сообщает "Depo.Львов" со ссылкой на отдел коммуникации полиции во Львовской области.

В Железнодорожный отдел полиции обратился приходской священник одной из львовских церквей. Он сообщил, что ночью неизвестный, разбив окно, проник в помещение храма и похитил ящик с пожертвованиями, в котором находилось около 6 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к совершению этого преступления причастен 25-летний местный житель.

Сотрудники полиции проводят следственные действия. Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.