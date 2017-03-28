Ученые выяснили, почему верующие и атеисты не боятся смерти

Эксперты обнаружили корреляции между степенью религиозности и страхом смерти. Меньше всего боятся смерти глубоко религиозные люди и атеисты. Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на выводы специалистов Оксфордского университета, чьи результаты исследования опубликованы в журнале Religion, Brain & Behaviour.

Во время эксперимента ученые проанализировали 100 исследований, проведенных за 1961-2014 годы и обнаружили определенную корреляцию между степенью религиозности и страхом смерти в 26 тыс. человек по всему миру. В результате выяснилось, что меньше всего страх смерти одолевает людей, сильно преданных религии и которые, очевидно, верят в жизнь после смерти, и тех, кто вообще не верит в Бога.

Вместе с тем, ученые разделили религиозные убеждения на внешние и внутренние. В первом случае религиозные взгляды формируются под влиянием привилегий, которые дает привязанность к религии (например, принадлежность к определенной социальной группе), во втором - основаны на личных убеждениях. Страх смерти у людей из второй группы оказался ниже.

"Принято считать, что религиозные люди боятся смерти меньше, чем нерелигиозные, но полученные результаты не вписываются в эту картину", - отмечают исследователи.