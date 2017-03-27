Священники УПЦ приняли участие в торжествах по случаю Дня Нацгвардии Украины

День создания Национальной гвардии Украины отмечается 26 марта. В воинских частях Александрии, Львова, Кременчуга, Запорожья в торжествах приняли участие священнослужители Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

Во время торжеств в воинской части Александрии епископ Боголеп вручил Орден Украинской Православной Церкви великомученика Георгия Победоносца командиру Яковлеву Руслану. В мероприятии также принял участие председатель отдела епархии по работе с Вооруженными Силами Украины протоиерей Александр Шнякин.

В торжественном мероприятии в Львовской части Нацгвардии Украины принял участие капеллан части, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Львовской епархии священник Димитрий Бадыра. Поздравить гвардейцев прибыли также представители властей, представители Польского и Чешского консульств, военные других подразделений Вооруженных сил Украины.

Военнослужащих Кременчуга поздравил глава епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ протоиерей Константин Маслов.

По приглашению командования в торжественном мероприятии воинской части в Запорожье принял участие руководитель епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ, НГУ и правоохранительными структурами протоиерей Александр Шиманович. Священник от имени митрополита Луки поздравил командование и личный состав части с праздником, пожелал им доброго здоровья, Божьего благословения и окропил военнослужащих святой водой.