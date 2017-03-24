На Закарпатье задержали преступников, которые обворовывали церкви

Двух жителей Тячевского района, на Закарпатье, задержали сотрудники Хустского отдела полиции. Правоохранители установили, что эти мужчины причастны к обворовыванию церквей в селах Драгово и Кичерелы, сообщает сайт karpatnews.in.ua, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Подозреваемые приехали на Хустщину и за одну ночь обокрали две церкви. Похитили деньги, собранные на храм и вино.

Задержанным мужчинам 35 и 40 лет. Оба были ранее судимы.

По двум фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Такое правонарушение карается лишением свободы, сроком от трех до шести лет.