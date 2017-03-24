На Закарпатье задержали преступников, которые обворовывали церкви
14:07, 24 марта 2017Общество
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Фото: karpatnews.in.ua
Двух жителей Тячевского района, на Закарпатье, задержали сотрудники Хустского отдела полиции. Правоохранители установили, что эти мужчины причастны к обворовыванию церквей в селах Драгово и Кичерелы, сообщает сайт karpatnews.in.ua, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Подозреваемые приехали на Хустщину и за одну ночь обокрали две церкви. Похитили деньги, собранные на храм и вино.
Фото: karpatnews.in.ua
Задержанным мужчинам 35 и 40 лет. Оба были ранее судимы.
По двум фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Такое правонарушение карается лишением свободы, сроком от трех до шести лет.
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