В Ивано-Франковске общественный совет обсудил строительство церкви на Валах

На заседании общественного совета при Ивано-Франковском городском совете 22 марта обсуждали строительство церкви на Валах, сообщает "Галицкий корреспондент".

Храм хотят строить на месте старого дома, в котором раньше было кафе. Франковцы просят власти запретить строительство церкви на этом месте, инициаторы строительства храма в свою очередь такой реакцией людей удивлены. Представитель церковной общины отметил, что все необходимые разрешения на строительство у него есть.

Острая дискуссия между представителями длилась более часа. Есть предложение создать комиссию, которая будет контролировать строительство церкви на Валах.

"Надо сперва уйти в землю. Если во время раскопок будет найдено что-то историческое, некий фундамент, тогда сразу все прекратится. Работы прекратят и передадут соответствующим органам. Но мы можем только проголосовать за такую идею. Конечно если юридически церковь имеет разрешение на строительство – пусть она будет", – отметил член общественного совета Александр Осипов.

В состав комиссии смогут войти заинтересованные в строительстве люди. Также решили из двух "враждебных" лагерей выдвинуть одного представителя, который предоставит документы как "за", так и "против" строительства церкви.