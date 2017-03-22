В Виннице открылась выставка уникальных работ "В измерении духовной красоты"

В Виннице в галерее «Интер Шик» проходит выставка Людмилы Бондарь «В измерении духовной красоты». В выставочном зале представлены изделия художницы в стилях батик, коллаж, аппликация и вышивка, сообщает Винница.INFO.

Среди работ, которые выполнены в необычных техниках привлекает внимание огромная картина «Сквозь зеркало в прошлое. Винница начала ХХ века». На ней изображен винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор и местные жители.

Персональные выставки винничанки проходили не только в родном городе, a и в разных городах Украины. Некоторые работы художницы хранятся в музейных и частных коллекциях Украины, США, Англии, Австралии и Франции.

Людмила Бондарь училась в Винницкой художественной школе, затем в Одесском художественном училище имени Грекова и Львовской академии искусств.

Выставка продлится до 26 марта.