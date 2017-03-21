На Винниччине мужчина украл стройматериалы, которые предназначались для сооружения церкви

На днях к жмеринским полицейским с заявлением о краже обратился настоятель храма. Священник сообщил, что из металлического вагончика, который находится на территории строительства храма в селе Леляки Жмеринского района кто-то похитил стройматериалы и электроинструменты на сумму 3 тыс. грн, сообщает "Информационная Винничина".

Как сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области, по подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 63-летнего местного жителя. Мужчина помогал в строительстве храма, поэтому знал, где хранятся строительные материалы. Похищенные вещи нашли в доме злоумышленника. Их вернули на территорию строительной площадки.

В деле открыто уголовное производство. Вору грозит до 6 лет тюремного заключения.