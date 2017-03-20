В Киеве злоумышленник обокрал прораба на территории церкви

Злоумышленник, укравший из кабинета прораба ноутбук и электроинструменты, сначала получил два года тюрьмы, однако прокурор оспорил в суде мягкий приговор. Об этом сообщает KиевVласть со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Мужчина, который устроился работать плиточником на территории церковного храма на улице Уманской в Соломенском районе столицы, украл из кабинета прораба ноутбук, дрель и болгарку. Однако благодаря своевременной информации от потерпевшего, мужчину задержали неподалеку от места преступления.

Приговором Соломенского районного суда города Киева злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) приговорили к двум годам лишения свободы. Однако с таким решением не согласился прокурор, подав апелляционную жалобу.

Приговором Апелляционного суда Киева мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.