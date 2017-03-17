Львовский художник показал, как изменились храмы мира

В львовской галерее "ІконАрт" открылась выставка художника Сергея Радкевича "Контрзміна". На семи полотнах изображены живописные образы святых, которые являются ктиторами определенных церквей. Последние изображены в меньшем формате сбоку. Особенностью данного проекта является то, что эти церкви уже не функционируют как храмы. Таким образом автор хочет показать зрителю, как изменяются церкви мира, сообщает газета "День".

"Храмы становятся библиотеками, жилыми помещениями. В Германии это в основном жилые помещения, кафе, бары. Я не говорю, что это хорошо, не ставлю оценку "хорошо-плохо". Но мне кажется, что это гораздо лучше, чем просто развалина», - рассказал Сергей Радкевич.

Так из присутствующих в экспозиции старый храм святой Марии в Австралии стал чьим-то домом. Судьба же храма святого Иуды Фаддея в Англии повернулась так, что теперь там кафе.

Художника Сергея Радкевича хорошо знают в Европе. Он творил во французском Музее современного искусства в Лионе, где работают художники со всего мира. Кроме того еще и в Германии и Польше. А в родном Луцке он вскоре откроет галерею уличного искусства. Летом Сергей Радкевич расписывал постсоветские заброшенные здания Украины на BLACKCIRCLE Festival. На киевском фестивале Mural Social Club создал мурал "Фрагмент надежды". Кроме того на одной из парижских стен нанесен образ святого Дениса, который он создал за день.

Сейчас Сергей Радкевич готовит новую выставку для Киева. Хочет изобразить общения разных людей, но через единый образ.