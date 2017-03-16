Ученые заявили, что атеизм обречен на исчезновение

Атеизм может прекратить существование из-за активного применения средств контрацепции и семейного планирования, говорится в исследовании ученых, об этом сообщает Седмица со ссылкой на газету The Independent.

Ученые задали студентам из США и Малайзии два вопроса: каковы их религиозные убеждения, сколько у них братьев и сестер. Выяснилось, что у малазийских атеистов в среднем в полтора раза меньше братьев или сестер, чем у верующих людей. В США разрыв был намного меньшим — 0,16%. У американских нерелигиозных пар в среднем 3,04 ребенка, а у религиозных 3,2. В опросе приняли участие более 4000 человек.

"Ирония заключается в том, что эффективные методы контроля рождаемости, которые были разработаны преимущественно секуляристами, способствуют уменьшению их доли в будущих поколениях", — приводит издание слова ученых.

Исследователи также выяснили, что до 19 века коэффициент рождаемости у людей с разными убеждениями не сильно разнился. Однако научные открытия середины позапрошлого столетия существенно изменили картину.

Ранее Центр изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл заявил, что к 2050 году число христиан увеличится на один миллиард, преимущественно за счет населения Африки и южной Америки. Согласно другим данным, в частности, авторитетного американского исследовательского центра Pew (Pew Research Center), к 2050 году возрастет число последователей ислама (до 2,8 миллиарда человек) и практически сравняется с христианами (около 2,4 миллиарда сейчас, свыше 2,9 миллиардов к 2050 году).