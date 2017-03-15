В Харькове на квартире контрабандиста нашли старинные иконы, кресты и книги

В Харькове, в квартире подозреваемого в контрабанде во время обыска нашли, кроме компьютерной техники, еще и ряд предметов старины. Харьковский суд арестовал обнаруженные во время обыска предметы. Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на постановление Киевского райсуда Харькова.

Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя Управления СБ Украины в Харьковской области об аресте имущества в рамках расследования уголовного производства по факту контрабанды.

Во время обыска было обнаружено: монеты XVIII и XIX веков, 10 книг того же времени, выписки из метрической книги за 1856 год, "Свидетельство" за 6 августа 1874 года, почти 30 икон, картонную коробку, в которой находятся 22 креста (подвески), изготовленные из металла серого цвета, две подвески (медальоны), изготовленные из металла желтого цвета и другие предметы старины.

По сведениям следователя, подозреваемый 15 декабря 2016 года был задержан на пункте пропуска "Журавлевка". У него тогда нашли культурные ценности: нагрудный старообрядческий поповский крест "Распятие Христово", напристольний старообрядческий поморский крест "Распятие Христово" и производное старообрядческую икону. Обыск квартиры был произведен 27 февраля.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемый является участником преступной группы, которая осуществляет контрабандное перемещение через таможенную границу Украины культурных ценностей. Обнаруженные у него на квартире предметы "возможно являются культурными ценностями и находятся в розыске НЦБ Интерпола".

Суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество, обнаруженное во время обыска у подозреваемого.