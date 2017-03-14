Украинские иконы представят на аукционе в Германии

В Германии 6 апреля состоится очередной аукцион искусства. Основное внимание будет уделено иконам. Среди лотов будет 2 работы, которые принадлежат к сокровищнице украинского искусства, сообщает Art Ukraine News.

Иконы датируются XIX веком, они написаны маслом на дереве. Первая работа - это изображение Святого Георгия, Натальи и Алексея человека Божия, вторая - изображение "Праздного" дня.

***От XVII до XX веков Украинская народная икона была рисованная преимущественно на липовых или сосновых досках, или на домотканом полотне. А выполняли ее сельские маляры, которых называли богомазами. Они постигали малярное ремесло путем ученичества, которое давало возможность сохранять традицию иконописи данной местности. Своим малярным ремеслом мастер-богомаз, который работал на поле, также имел возможность заработать дополнительные деньги для содержания своей семьи.