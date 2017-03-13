В Кропивницком откроется выставка уникальных икон в украинском стиле

В Кропивницком в галерее "Елисаветград" 17 марта откроется выставка художника Александра Охапкина. Об этом сообщает "Златополь".

Художник пишет иконы, на которых изображает Богоматерь, Иисуса и святых в украинских костюмах. Говорит, эти иконы - домашние. Так называют неканонические картины, изображающие святых.

***Александр Игоревич родился в 1962 году на Житомирщине. Окончил в 1982 году Днепропетровское художественное училище, в 1990 году - Киевский художественный институт (мастерская В.Шаталина). Картины художника выставлялись на многих выставках в Украине и за рубежом - в Риме, Париже, городе Ильвешайм (Германия).

Его произведения хранятся в фондах Союза художников Украины, частных коллекциях Германии, Франции, США, Канады, Польши, Италии и других стран. Написанные им иконы украшают церкви Украины и церковь святого Владимира в Париже.