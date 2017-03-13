На Волыни священники посадили почти 2 га леса

В волынских лесах настоятели церквей сажали деревья, сообщает "Волинь24".

При согласии и непосредственном участии отца Петра Бугайчука, благочинного Колковского благочиния Украинской Православной Церкви в местном лесничестве состоялась посадка лесных культур в рамках акции «Будущее леса в твоих руках», - сообщает пресс-служба лесников.

Совместно с работниками лесной охраны предприятия работали 19 настоятелей церквей округа.

Начали с молитвы. За несколько часов работы без остановки на передышку, с хорошим настроением примерно 14 тысяч сеянцев сосны посадили на площади 1,8 га.

Символично, что акция состоялась во время, когда православные христиане вступили в свою духовную весну в ожидании величайшего праздника – Светлого Христова Воскресения.

По согласованию протоиерея Петра, средства от посадки культур пойдут на поддержку православного детского лагеря «Источник», который функционирует в Колковском благочинии.

Завершилась работа благодарственной молитвой Всевышнему.