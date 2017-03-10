Оксфордский ученый заявил, что в Украине слишком низкий интерес к религиоведению

На пресс-конференции в городе Днепр профессор университета Юты, постоянный член центра исследования индуизма Оксфордского университета Рави Мохан Гупта рассказал о концепции религиоведения в современном мире и отметил, что в Украине слишком низкий интерес к этой науке. Об этом сообщает сайт Днепроград.

Встреча Рави Гупта со студентами и преподавателями с целью обмена опытом по религиоведению состоялась 9 марта на кафедре философии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

«На сегодняшний день мир очень неосведомленный в вопросах религии. Люди игнорируют религиоведение. Это очень плохая тенденция, ведь исследования религии предупреждают многие проблемы общества, они направлены на его пользу. Надо понимать, что религия как феномен затрагивает многие важные сферы деятельности, например, экономическую. Знания по религиоведению стали основой из многих важных мировых достижений выдающихся ученых и деятелей. Я говорю сейчас не о знании относительно отдельной религии на территории, а о понимании, что такое религия в целом и какое место она занимает в мировом процессе», - говорит профессор Рави Гупта.

По его словам, люди должны уделять больше внимания религиоведению как науке, ведь это несомненно приведет в дальнейшем к налаживанию связей между странами.

«Мир глобализируется, и мы даже не замечаем, как культура одной страны начинает влиять на культурные традиции другой. Необходимо исследовать мировые религиозные процессы ради того, чтобы извлечь из этого максимальную пользу для себя и государства», - добавляет ученый.