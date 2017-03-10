Волынский мастер создал икону из 106 тысяч спичек

Мастер Юрий Семенюк подарил уникальный образ распятия Спасителя из 106 тысяч спичек храму Великомученика и целителя Пантелеимона УПЦ КП, что находится в пгт. Люблинци, сообщает ВолиньІнфо.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Матвей Олейник, еще год назад художник взял благословение на создание иконы. И вот в первое воскресенье Великого поста священник во время Божественной Литургии освятил образ, который весит около 10 кг.

В дальнейшем реликвия будет находится в церкви. По словам отца Матфея, планируется изготовление кивота для нее.