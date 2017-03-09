На Тернопольщине горела церковь

На Тернопольщине в селе Юрьямполь 9 марта произошел пожар в церкви Святого великомученика Димитрия Солунского 1840 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель службы гражданской защиты Тарас Рогоза.

"Не смотря на сильный туман, разбитые дороги пожарно-спасательное подразделение города Борщев на отлично сработало и фактически спасло деревянное здание церкви. Пожар подчеркнул нашу проблему с отсутствием местной пожарной охраны в Бильче-Золотое", - пишет Тарас Рогоза.

Относительно причин пожара, руководитель службы гражданской защиты считает, что виноватыми "скорее всего стали сами прихожане, ведь во время уборки территории вокруг церкви развели шесть костров и даже подожгли окрестные деревья".

Сейчас продолжается следствие.