Уничтоженный уникальный полтавский храм восстановили в 3D формате
18:13, 07 марта 2017Общество
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Фото: vpoltave.info
Уникальный пятикупольный храм 1773 года, который находился в исторической части Полтавы и был разрушен в 1936 году, восстановили в 3D-формате, сообщает В Полтаве Инфо.
Воскресенский храм был показательно разрушен в 1936 году, как и ранее в 1934 году - кафедральный Успенский собор.
Церкви суждено было устоять более трех веков, десятки поколений полтавчан и гостей города любовались его барочной архитектурой.
На месте храма в 1971 году было возведено Полтавское государственное музыкальное училище имени Николая Лысенко.
Возможность познакомится с жемчужиной полтавской сакральной архитектуры предоставляет видеофильм, выполненный в 3D проекции студией «Полтава 3-D».
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