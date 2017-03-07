Уничтоженный уникальный полтавский храм восстановили в 3D формате

Уникальный пятикупольный храм 1773 года, который находился в исторической части Полтавы и был разрушен в 1936 году, восстановили в 3D-формате, сообщает В Полтаве Инфо.

Воскресенский храм был показательно разрушен в 1936 году, как и ранее в 1934 году - кафедральный Успенский собор.

Церкви суждено было устоять более трех веков, десятки поколений полтавчан и гостей города любовались его барочной архитектурой.

На месте храма в 1971 году было возведено Полтавское государственное музыкальное училище имени Николая Лысенко.

Возможность познакомится с жемчужиной полтавской сакральной архитектуры предоставляет видеофильм, выполненный в 3D проекции студией «Полтава 3-D».