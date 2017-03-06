На Житомирщине сгорела церковь

В здании храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ, в пгт Иванополь Чудновского района в ночь на 6 марта произошел пожар. Спасателям сообщили об этом местные жители, которые поздно ночью заметили огонь, охвативший здание, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

По вызову прибыли пожарные. Как стало известно, огнем уже была охвачена вся постройка храма. Площадь пожара составляла около 240 кв.м.

В связи с этим руководитель пожарной команды принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. На помощь коллегам прибыли пожарные еще из двух пожарно-спасательных частей. Всего к тушению пожара были привлечены 13 пожарных и 3 единицы пожарной техники.

Ликвидировали пожар в шесть часов утра.

За несвоевременное сообщение и значительные пожарные нагрузки огонь успел почти полностью уничтожить здание.

Травмированных и погибших в результате нет. Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.