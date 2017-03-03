На картах Google теперь доступны 3D реконструкции Первого и Второго Иерусалимских Храмов

На картах Google стала доступна 3D реконструкция храма в Иерусалиме, на вершине Храмовой горы, сообщает портал invictory.com со ссылкой на Breaking Israel News.

Житель Самарии Елиасаф Либи решил создать 3D версию первого храма (храма Соломона) и второго храма (храма Ирода) и разместить на вершине Храмовой горы, там, где оба храма были расположены.

Вместе с Иехуда Виноград, специалистом по компьютерной графике, они разработали виртуальный тур по храму. Проект храма дался создателям довольно легко, потому что у них уже был достаточно большой опыт создания 3D презентаций различных археологических и исторических объектов.

Иехуда Виноград рассказал, что храм, который существовал раньше и о котором есть множество информации, было воссоздать намного легче, чем создавать то, что никогда не существовало.

Официально разработчики назвали свой проект «Har Habayit B’Yadenu» (Храмовая гора в наших руках). Эта фраза использовалась израильскими военными во время войны 1967 года.

Елиасаф Либи заявил, что это название имеет глубокий смысл. Он отметил, что для того чтобы храм действительно был в руках израильтян, нужно захотеть, чтобы это произошло.

Он подчеркнул, что нам повезло жить в такое время, когда технологии мощным образом могут помочь представить, как должно что-то выглядеть. Либи заявил, что они хотели использовать эту мощь современных технологий, чтобы показать храм.

Создатели 3D реконструкции храма разместили ее в качестве обзорной фотографии на картах Google, сделав ее доступной и бесплатной для всех. Правда они сомневаются, что эта возможность будет длиться долго, потому что карты Израиля и, соответственно, фотографии часто подвергаются критике. И тогда, из-за возникающих протестов, изображения удаляются с сервиса.

В настоящее время обзорную экскурсию по храму на Храмовой горе можно увидеть здесь.