В Хмельницкой области обокрали церковь

15:51, 03 марта 2017
Общество
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Фото: vsim.ua

Воры проникли в помещение Свято-Троицкого храма УПЦ, который находится в селе Черепова, Хмельницкой области. Случилось это в ночь на 2 марта, сообщает новостной сайт "Є".

По данным полиции, воры повредили навесные замки входных дверей. Из храма вынесли 400 гривен, две иконы и другую церковную утварь.

Того же дня обокрали квартиру кам'янчанки на улице Огиенко. Неизвестные похитили 2000 евро и золотые ювелирные изделия, причинив ущерб на общую сумму около 240 тысяч гривен.

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