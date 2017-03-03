В Хмельницкой области обокрали церковь

Воры проникли в помещение Свято-Троицкого храма УПЦ, который находится в селе Черепова, Хмельницкой области. Случилось это в ночь на 2 марта, сообщает новостной сайт "Є".

По данным полиции, воры повредили навесные замки входных дверей. Из храма вынесли 400 гривен, две иконы и другую церковную утварь.

Того же дня обокрали квартиру кам'янчанки на улице Огиенко. Неизвестные похитили 2000 евро и золотые ювелирные изделия, причинив ущерб на общую сумму около 240 тысяч гривен.