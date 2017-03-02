В Сумах священники отпели украинского воина

Около тысячи сумчан 1 марта пришли в Спасо-Преображенский собор, чтобы помолиться за упокой души новопреставленного воина Андрея. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии.

Священники Украинской Православной Церкви совершили отпевание воина АТО Артура (в крещении Андрея) Абрамитова.

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия богослужение возглавил благочинный Сумского городского церковного округа протоиерей Николай Смакоуз в сослужении председателя епархиального отдела по работе с военными протоиерея Евгения Феденкова.

После чина отпевания протоиерей Евгений сопровождал траурную процессию на Центральное городское кладбище, где воина похоронили на Аллее Почетных граждан.

Артур Абрамитов 1992 года рождения, воин 15 отдельного мотопехотного батальона «Сумы», погиб от пулевого ранения в голову и грудь 26 февраля в районе промзоны Авдеевки.