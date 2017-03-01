На Ивано-Франковщине открылась выставка уникальных плащаниц

Во второй день Великого поста, 28 февраля, в Галиче на Івано-Франковщине открыли выставку «Древняя галицкая плащаница». На ней представлены 19 уникальных плащаниц, датируемыех концом XVIII – первой половиной ХХ веков, информируют ”Окна”.

В течение целого месяца сотрудники научно-образовательного отдела Национального заповедника «Давний Галич» работали в религиоведческо-поисковому экспедиционном отряде по изучению, сбору, фиксации и учете древних сакральных вещей в галицких храмах.

Результатом экспедиции стала выставка «Древняя галицкая плащаница», которую открыли в картинной галерее Национального заповедника «Давний Галич».

Среди подборки преобладают три основныех типа иконографии ремесленного исполнения в манере от примитивизма к академизму, украинского барокко или декоративной росписи.

Как известно, обряд поклонения плащанице, который происходит в Великую Пятницу и Субботу воспроизводит историческое событие и символизирует почитание тела Христова, то есть похороны Спасителя. Верные возле плащаницы вспоминают фигуры святых женщин, святого Иоанна Богослова, Иосифа из Аримафеи и Никодима, которые пришли возложить к гробу тело Христа. С плащаницей связаны глубокие эмоциональные переживания страстей и смерти Иисуса ради спасения человечества.

Выставка будет работать до 4 апреля, ежедневно с 9.00 до 17.00. По адресу: город Галич, улица. И. Франко, 3.