В Тернополе нашли подземные туннели и катакомбную церковь

Наличие двух подземных тоннелей и катакомбной церкви в Тернополе 27 февраля подтвердила георазведка. Об этом сообщает TopNews, ссылаясь на слова председателя ОО "City Project" Андрея Кира.

На ул. Ноябрьская под землей расположена катакомбная церква монастыря Конгрегації сестер Святого Йосифа (Йосифиток).

"В начале века в Тернополе на месте нынешней областной прокуратуры стоял монастырь французских сестер-йосифиток. На такие данные я наткнулся в архиве. Монахини в нем учили наших барышень французскому, этикету, покорности. С Кафедральным собором монастырь соединялся подземным ходом. Под монастырем располагалась подземная церковь катакомбная. Была она совсем небольшая - каких-то 3 м в высоту, 8 м в длину и 5 м в ширину. В 1952-м в помещения монастыря переселилась прокуратура. Вход в подземную церковь завалили, стены - побелили, а помещение приспособили под потребности хозяев в мундирах. Святыню переоборудовали под тир, в котором обучались стрелять из пистолетов. С годами здесь, как тогда церковные песнопения, стихли и выстрелы. Впоследствии помещение было заброшено", - замечает главный специалист отдела охраны культурного наследия управления культуры ОГА Ярослав Пелехатый.

Проект "Подземный Тернополь" стал темой встречи археологов и представителей городских властей 16 февраля. Тогда специалисты проанализировали возможные места прохождения подземных ходов под городом и существования подземелий.

"Тернополь, увы, потерял большую часть памятников архитектуры во время Второй Мировой войны. Но настоящий исторический клад города расположен под землей. "Подземный Тернополь" может стать настоящей туристической жемчужиной. Поэтому наша задача сделать все для того, чтобы эта жемчужина как можно скорее засияла. Приглашаем активистов и волонтеров города к совместной работе", - отмечает заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра.

В Тернополе работает группа, которая осуществляет фактически первые испытания нового современного георадара Leica DS2000.