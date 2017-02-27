Как смартфоны и соцсети пришли в церкви

Популярность мобильных приложений и соцсетей меняют направления культа, и, возможно, трансформируют само понятие религиозности, сообщает ВВС.

Некоторые церкви призывают свою паству к лайв-трансляций проповедей в Twitter.

И это вызывает неоднозначную реакцию. Критики отмечают, что когда человек дописывает в соцсетях, он уже не сосредоточен в полной мере на проповеди.

Другие считают, что серия коротких твитов - не лучший способ представить сложные и неоднозначные понятия, и что в таких сообщениях идеи становятся стереотипными и упрощенными.

Преподобный Лиам Бидл, самый молодой священник в графстве Йоркшир, ведет Twitter-страницу своей парафии. А его коллега создал профиль церковного сообщества в Facebook.

Епископ Лидса Преподобный Ник Бейнс одним из первых среди служителей церкви начал вести блог, за что даже получил прозвище "епископ-блогер".

Лиам Бидл сравнивает отношение Церкви к соцсетям с ее реакцией на изобретение печатного станка.

"Но если церковь шла впереди книгопечатания, способствовала его распространению, то сейчас мы, наоборот, последние подхватываем уже популярную тенденцию".

Церковь перенимает онлайн-технологии, чтобы распространять свои идеи и облегчить верующим духовные практики, отмечает Филлипс. "Но технологии, которые сформировали современное поколение, меняют их поведение и в церкви", - добавляет он.

Много верующих, которые прокручивают страницы на мобильниках во время службы, скорее всего, пользуются мобильным приложением для чтения Библии YouVersion.

С момента запуска программы в 2008 году, ее загрузили уже 260 миллионов раз по всему миру. Не меньшей популярностью пользуются подобные приложения для Торы и Корана.

"Первое, что сделали христиане, когда появился компьютер, это оцифровали и загрузили в него текст Библии. Мобильная версия Библии теперь в определенной степени заменяет книжный вариант".

По данным разработчиков YouVersion, люди провели в программе более 4 миллиардов часов, и выделили в ней 636 миллионов библейских стихов. Но такой способ чтения Библии может влиять на понимание священного текста.

"В цифровой версии Библии вы не чувствуете границ текста, хуже ориентируетесь в его последовательности, ведь сразу попадаете на то место, которое задали в поиске, не имея представления, что было до или будет после".

Некоторые исследования свидетельствуют, что текст, который мы читаем с экрана цифрового устройства, воспринимается более буквально, чем печатный. Его художественные черты, такие как образность и эмоциональный подтекст, могут частично теряться. Это имеет решающее значение для религиозного текста.

"Читая текст с экрана, мы склонны пропускать чувства, обращая внимание преимущественно на информацию. Но Библия была написана не для такого чтения. В конце концов вы начинаете читать, будто это Википедия, а не священный текст", - говорит Филипс.

Кое-кто считает, что слишком буквальная интерпретация религиозного текста может привести к фундаментализму. Если считать Бытие буквальным описанием первых шести дней творения, вам придется поверить, что наука ошибается, отмечает Филлипс.

Распространение социальных медиа в религии уменьшает потребность в реальном посещении церкви. По данным опроса, проведенного исследовательским центром Pew, каждый пятый католик и каждый четвертый протестант в США редко или никогда не посещает службы в церкви.

Приложения и страницы в соцсетях с заметками на религиозные темы или цитатами из Библии способствуют уединенному духовному общению, которое происходит буквально между вами и экраном вашего смартфона.